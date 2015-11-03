路透基点：香港机场管理局50亿港元俱乐部贷款结案--TRLPC

路透香港11月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港机场管理局(机管局)自行安排的50亿港元五年期俱乐部贷款已结案。

一名消息人士称，瑞穗银行担任协调行，贷款的最高综合收益为80个基点，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码70个基点。

预计本月完成签约。

机管局为香港特别行政区政府全资拥有的法定机构，9月时向往来银行发出参贷邀请。贷款资金将用于一般企业用途。

机管局上一次办理联贷是2010年6月自行安排一笔50亿港元五年期的循环贷款。最高综合收益50个基点，利率为Hibor加码40个基点。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)