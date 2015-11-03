更正-《汇市简讯》澳洲央行宣布利率决议后，澳元/美元先升后跌

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
(更正：因原文有误，第二段应为下滑至“0.7139”，非“0.7110”) 0337 GMT
* 澳元/美元下跌，此前澳洲央行宣布维持利率不变，但提高政策宽松偏向
* 央行宣布利率不变后，澳元/美元升至0.7210，但之后在宽松偏向的打压下，下滑至0.7139
* 澳洲央行维持利率不变，但暗示最快可能在12月会议上降息
* 澳元/美元尽管下滑，但汇价仍位于央行决议前的位置
* 澳洲央行政策宽松偏向，应会让短线澳元/美元遭遇逢高卖压
* 在0.7067形成双底部重要支撑
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 李爽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。