更正-《汇市简讯》澳洲央行宣布利率决议后，澳元/美元先升后跌

(更正：因原文有误，第二段应为下滑至“0.7139”，非“0.7110”) 0337 GMT

* 澳元/美元下跌，此前澳洲央行宣布维持利率不变，但提高政策宽松偏向

* 央行宣布利率不变后，澳元/美元升至0.7210，但之后在宽松偏向的打压下，下滑至0.7139

* 澳洲央行维持利率不变，但暗示最快可能在12月会议上降息

* 澳元/美元尽管下滑，但汇价仍位于央行决议前的位置

* 澳洲央行政策宽松偏向，应会让短线澳元/美元遭遇逢高卖压

* 在0.7067形成双底部重要支撑

(完)

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