中国汇市：人民币早盘走稳波幅明显收窄，冲刺SDR前夕料维稳为主

* 人民币早盘走稳，波幅狭窄

* 中间价走弱

* 离岸市场与境内价差较小

* SDR评估结果前市场料维稳为主

路透北京11月3日 - 在经历前两日大幅震荡后，人民币兑美元即期 周二早盘基本走稳，波动幅度明显收窄。交易员称，早盘即期一度随中间价走弱，但6.34附近大行结汇盘涌出；市场预期在SDR（特别提款权）评估结果出来前，人民币料维稳为主。

他们指出，中资大行结汇力度并不大，但市场更多选择顺势而为，成交基本稳定在6.33-6.34附近，没有明显的趋势性方向；而离岸人民币CNH 基本跟随在岸行情，价差非常小。

“假如明天出（人民币加入SDR）消息，今天肯定还是继续维稳，不可能上得太快，肯定还会有一些波动，...现在境内赌购汇的话没有任何理由，且成本很大。”一股份行交易员称。

对于即将进行的人民币加入SDR的评估，交易员指出，即使人民币成功加入SDR，其对人民币汇率的影响比较小，影响更大的是央行的策略，以及对市场干预的手法。

国际货币基金组织(IMF)此前预计，理事会将在11月讨论人民币纳入SDR篮子的问题。

北京时间11:45，人民币兑美元 即期报6.3372元，上日收报6.3379元。今日人民币兑美元中间价 报6.331元，上日中间价为6.3154元。人民币兑美元即期成交额 为83.82亿美元，上日半日为64.8亿美元。

全球汇市方面，美元、欧元和日圆周二开盘在近期区间交投，呈盘整走势。最近一系列全球制造业活动调查未能带来新的刺激效应，交易员等候更重要的消息。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3349。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5015元, 上日尾盘为6.5085元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3437/6.3445元, 上一交易日尾盘报6.3472元。