中国汇市：人民币早盘走稳波幅明显收窄，冲刺SDR前夕料维稳为主

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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* 人民币早盘走稳，波幅狭窄
* 中间价走弱
* 离岸市场与境内价差较小
* SDR评估结果前市场料维稳为主
路透北京11月3日 - 在经历前两日大幅震荡后，人民币兑美元即期 周二早盘基本走稳，波动幅度明显收窄。交易员称，早盘即期一度随中间价走弱，但6.34附近大行结汇盘涌出；市场预期在SDR（特别提款权）评估结果出来前，人民币料维稳为主。
他们指出，中资大行结汇力度并不大，但市场更多选择顺势而为，成交基本稳定在6.33-6.34附近，没有明显的趋势性方向；而离岸人民币CNH 基本跟随在岸行情，价差非常小。
“假如明天出（人民币加入SDR）消息，今天肯定还是继续维稳，不可能上得太快，肯定还会有一些波动，...现在境内赌购汇的话没有任何理由，且成本很大。”一股份行交易员称。
对于即将进行的人民币加入SDR的评估，交易员指出，即使人民币成功加入SDR，其对人民币汇率的影响比较小，影响更大的是央行的策略，以及对市场干预的手法。
国际货币基金组织(IMF)此前预计，理事会将在11月讨论人民币纳入SDR篮子的问题。
北京时间11:45，人民币兑美元 即期报6.3372元，上日收报6.3379元。今日人民币兑美元中间价 报6.331元，上日中间价为6.3154元。人民币兑美元即期成交额 为83.82亿美元，上日半日为64.8亿美元。
全球汇市方面，美元、欧元和日圆周二开盘在近期区间交投，呈盘整走势。最近一系列全球制造业活动调查未能带来新的刺激效应，交易员等候更重要的消息。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3349。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5015元, 上日尾盘为6.5085元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3437/6.3445元, 上一交易日尾盘报6.3472元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 李文科/孙琦子; 审校 张喜良)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。