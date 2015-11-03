主要国家经济指标预测--11月4日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月4日(三) 0030 澳洲零售销售(较前月) 9月 +0.4% +0.4% (较前季) 第三季 +0.7% +0.8% 0030 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 9月 逆差30 逆差30.95 进口(较前月) -- +1.0% 出口(较前月) -- 持平 0500 日本消费者信心指数 10月 -- 40.6 0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 10月 53.6 53.3 0850 法国Markit服务业PMI 10月 52.3 52.3 0850 法国Markit综合PMI 10月 52.3 52.3 0855 德国Markit服务业PMI 10月 55.2 55.2 0855 德国Markit综合PMI 10月终值 54.5 54.5 0900 欧元区Markit服务业PMI 10月终值 54.2 54.2 0900 欧元区Markit综合PMI 10月终值 54.0 54.0 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 10月 54.5 53.3 1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -0.4% -0.8% (较上年同期) 9月 -3.3% -2.6% 1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 417.4 再融资指数 -- 1,707.9 1315 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 10月 增加18.0 增加20.0 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 9月 逆差411 逆差483 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 9月 逆差19.0 逆差25.3 出口(亿加元) -- 439.5 进口(亿加元) -- 464.9 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 10月终值 -- 54.5 服务业PMI -- 54.4 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 10月 56.5 56.9 企业活动指数 59.5 60.2 就业指数 -- 58.3 新订单指数 -- 56.7 投入物价指数 -- 48.4 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月3日(二) 0330 澳洲央行利率决定 11月 2.00% 2.00% 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 10月 58.8 58.8 1445 美国ISM纽约企业活动指数 10月 705.3 -- 1500 美国工厂订单(较前月) 9月 -1.0% -0.9% 扣除运输的工厂订单(较前月) -0.6% -- 耐久财订单(较前月) 9月修正值 -1.2% -- 扣除运输的耐久财订单(较前月) -0.3% -- 扣除国防的耐久财订单(较前月) -1.9% -- 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -0.1% -- 1830 美国国内汽车销量年率(万辆) 10月 1,824 1,770 2145 新西兰HLFS失业率 第三季 6.0% 6.0% HLFS就业增长(较前季) -0.4% +0.4% HLFS就业参与率 68.6% 69.3% 2230 澳洲AIG服务业指数 10月 48.9 -- (完)