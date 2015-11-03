《全球汇市》美元持稳，澳洲央行维持利率不变后澳元上涨

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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周一出炉多项行业调查表明，全球制造业者又经历一个月的低迷，不过美国制造业新订单分项上升，令人寄望于其可能度过最艰难时期。
“汇市动向基本上没有太受关注，金融市场总体表现一般...投资者在本周稍晚较高的事件风险之前，似乎在以不变应万变，”BNZ外汇分析师Raiko Shareef说。
美国周五公布的非农就业报告是本周的重头戏。周二的市场焦点落在澳洲央行的利率决定，澳洲央行委员会在今天会议上决定维持利率在2.0%不变。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1016 1.1013 0.03 -8.94 1.2097
美元/日圆 120.63 120.75 -0.10 0.98 119.68
欧元/日圆 132.89 132.98 -0.07 -8.49 144.78
美元/瑞郎 0.9866 0.9867 -0.01 -0.75 0.9941
英镑/美元 1.5423 1.5415 0.05 -0.96 1.5573
美元/加元 1.3082 1.3091 -0.07 12.60 1.1618
澳元/美元 0.7205 0.7143 0.87 -11.79 0.8168
新西兰元/美元 0.6746 0.6738 0.12 -13.48 0.7797
澳元/日圆 86.910 86.240 0.78 -11.07 97.750
新西兰元/日圆 81.380 81.350 0.04 -12.96 93.310
英镑/日圆 186.05 186.09 -0.02 0.11 186.38
澳元/新西兰元 1.0672 1.0581 0.86 1.94 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/李爽/白云/戴素萍 审校 龚芳/蔡美珍/陈宗琦/李婷仪)
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荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。