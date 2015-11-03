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亚洲 | 2015年 11月 3日 星期二 12:22 BJT

《汇市简讯》澳元/美元推升，期货市场反映澳洲央行12月降息机率下滑

0356 GMT
    
    * 尽管澳洲央行发表声明称存在进一步放宽政策的空间，但市场并不
确定
    * 期货市场反映央行12月降息25个基点的机率仅约35%
    * 澳元/美元在0.7200略下方交投，声明前位于0.7175
    * 阻力在0.7225，也就是21日移动均线与0.7382/0.7067走势的50%回
档位交汇处
    * 澳洲央行本周稍晚仍有机会厘清意向
    * 央行总裁史蒂文斯周四将发表谈话
    (完)
        
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 (编译 陈宗琦；审校 李爽)

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