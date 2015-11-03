《汇市简讯》澳元/美元推升，期货市场反映澳洲央行12月降息机率下滑

0356 GMT * 尽管澳洲央行发表声明称存在进一步放宽政策的空间，但市场并不 确定 * 期货市场反映央行12月降息25个基点的机率仅约35% * 澳元/美元在0.7200略下方交投，声明前位于0.7175 * 阻力在0.7225，也就是21日移动均线与0.7382/0.7067走势的50%回 档位交汇处 * 澳洲央行本周稍晚仍有机会厘清意向 * 央行总裁史蒂文斯周四将发表谈话 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 李爽)