中国债市动态：现券未脱窄幅波动，仍待新变量打破市场短期均衡

路透上海11月3日 - 中国银行间债市周二早盘现券依旧未脱窄幅波动。宽松流动性及缺资产的情况下配置需求仍在，而此前火爆行情中所累积的止盈压力亦需继续消化；在出现新影响因素打破市场均衡前，短期整理料持续。

交易员并指出，今日国开行五期新债招标结果显结构性分化，中短端尚可但长端差强人意，这表明在对后市分歧加大的背景下，机构缩久期的倾向较为明显。

“变动不大，就0.5个bp（基点），还在胶着着，”北京一银行交易员称。

华东一银行交易员谈到，上午招标的国开新债中七年和10年定位不低，说明在对后市预判不明的情况下，机构对长端追捧的热情下降。

一级市场方面，国开行上午招标增发的五期固息债中，中短期的1-5年品种略低或接近预期，而长端七年和10年品种则稍高于预期。

上海一银行交易员则表示，本周一级市场供给规模很大，除了国债和金融债仍维持原有发行步伐外，地方债供给量陡然上升也增添了机构投标时的谨慎情绪。

不含定向发行部分，截至目前已公告将在本周招标发行的地方债规模近3,400亿元。

10年期国开债活跃券150218券最新报价 在3.45%/3.43%，上日为3.4425%/3.41%；三年期国开债150217券最新报价 在3.10%/3.03%，上日为3.10%/3.03%。