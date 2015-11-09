《台湾新债预测》10年期104/12R公债得标利率料落在1.20-1.23%

* 标售标的：10年公债104/12R

* 标售时间：周二(10日)

* 标售金额：预估300亿台币

* 预测中值：1.20-1.23%

* 受访机构：11家

路透台北11月9日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期公债104/12R ；路透调查显示，因美国公布非农就业数据强劲，带动美债殖利率强升；10年前104/12R期公债发行前交易殖利率周一收创近两个月新高，惟在台湾经济基本面不佳，央行调降14天期定存单利率2个基点，且市场资金浮滥下，预计该期公债得标利率将落在1.20-1.23%。

路透周一采访11家金融机构，包括：两家大型公股银行、一家大型金融机构、四家大型证券商、三家大型票券公司及一家大型外商银行。预估中值为1.20%-1.23%；大区间则落在1.18%-1.25%。

本期104/12R期公债将于周五(13日)发行，金额预计为300亿台币。原始公债发行日为9月11日。

周一本期公债发行前交易殖利率升2.5个基点，报1.2200%。

央行前次标售公债为20年期 104/14期，得标利率为1.843%；此前同天期公债104/12期 于9月11日标售，得标利率为1.168%，发行额350亿台币。

以下为交易员观点整理：

--美国非农业就业数据强劲弹升，市场估美联邦储备局(FED)12月几乎确定会升息，将带动美债殖利率缓步上扬；台湾央行虽称货币政策不必然跟着美国走，但早晚会跟进美国升息。

--12月美国FED升息机率大增，以台债目前殖利率水准，现在不是下重手的时侯；此次标售10年期公债殖利率应该不会跌破1.20%。

--各大银行手中滥头寸太多，投标意愿意高，殖利率将往1.20%靠拢，但不致跌破此关卡。

--国际债市气氛偏空，加上央行12月是否降息仍言之过早，由于下周五(20日)第二次增额发行即开始进入发行前交易，此时无须急着压低利率抢标。

--台湾经济基本面不佳，下周MSCI将调整台股权重，料将不利台股后市表现；从央行先前降低隔夜资金冲销规模，并调降14天期定存单利率等观察，12月仍有可能进一步降息。

--目前各大寿险公司资金都非常多，他们可能对10年券有兴趣，这次不排除参与投标，带动殖利率下滑。(完)

以下为各金融机构的预期区间：

金融机构 区间低位 区间高位

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大型银行一 1.23% 1.25%

大型银行二 1.19% 1.22%

大型金融机构 1.20% 1.25%

大型外商银行 1.18% 1.23%

大型票券公司一 1.20% 1.24%

大型票券公司二 1.20% 1.23%

大型票券公司三 1.20% 1.23%

大型证券商一 1.20% 1.25%

大型证券商二 1.20% 1.24%

大型证券商三 1.19% 1.22^

大型证券商四 1.19% 1.21%

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