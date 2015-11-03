台湾债市：10年券殖利率收创一个半月新高，因台股上涨资金由债转股

* 10年券殖利率连四日收升，创一个半月新高

* 五年券104/13殖利率亦收创半个月高位

* 明日10年104/12R殖利率区间暂看1.20-1.24%

路透台北11月3日 - 台湾10年期公债104/12R 殖利率周二连四日收升，并创一个半月收盘新高。交易员称，因美债殖利率上扬及台股反弹，资金由债转股，带动殖利率走高，但随后亦吸引大型金融机构买盘进驻。

他们并表示，在大型金融机构买盘涌入之下，迫使空单尾盘少量回补，亦使五年券104/13期 及10年券104/12R殖利率弹幅缩减并以日低作收。

〞今天10年券殖利率弹到1.22%-1.23%就有人出来拿了，但大家都希望殖利率能再打高一点，为明年布局找买点。〞一位大型商银交易员说。

他指出，从今天10年券104/12R期殖利率走扬，成交量扩增至逾百亿台币观察，除为下周标债暖身，亦显示多方对于先前殖利率在1.22%以下仍有顾忌；但在殖利率弹上来后持券风险较低，吸引买盘进驻。

交易员认为，短线观察重点在美债殖利率走势，以及台股未来表现。倘若台股续扬，资金将持续往股市靠拢。

台湾股市周二收涨逾1%并创一周新高。分析师指出，在国际股市走涨，台股又有两岸参股，以及修正甚至废除证所税等利多题材，在半导体类股领军、金融股和塑胶股助攻下，收盘收复8,700点，且守稳在月线之上。

今日10年券104/12R 殖利率收在1.2185%，创10年券殖利率收盘一个半月新高，此前收盘高位为9月17日的1.2551%。

五年券104/13期亦连四日收升，收盘报0.8010%，创半个月收盘新高，此前收盘高位为10月19日的0.8020%。

交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.7900-0.8300%；10年公债104/12R期则在1.20-1.24%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期

5 104/13 +0.50 0.8010% 0.8010-0.8200% 23.50 10 104/12R +1.25 1.2185% 1.2185-1.2300% 114.00

本周余日国际重要经济数据和事件有：

11月4日(三)：美联储主席叶伦面向美国众议院金融服务委员会就联储在银行监管方面的行动和计划作证词陈述；费城联邦储备银行总裁哈克发表讲话；美国联邦储备理事会副主席费舍尔发表演说；澳洲央行总裁史蒂文斯在墨尔本研究所发表演讲；英国央行召开货币政策委员会(MPC)会议；欧洲央行管理委员会会议；欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在一银行业会议上发表讲话；日本央行发布10月会议记录；欧元集团主席迪塞尔布洛姆将在塔特拉峰会(Tatra Summit)中发言。

11月5日(四)：台湾主计总处公布10月消费者物价指数；台湾央行公布10月底外汇存底；费城联邦储备银行总裁哈克在全球合作中心“西半球能源相互依存”活动致辞；美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在第18届国际银行业年会上致辞；美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在联合央行会议上发表讲话；英国央行总裁卡尼发表讲话；英国央行发表季度通胀报告、宣布利率决定、并发布议息会议记录；欧盟执委会发布对28个欧盟成员国的经济预期。

11月6日(五)：美国非农就业数据；美国联邦储备理事会理事布雷纳德出席国际货币基金组织会议前夕的“经济论坛。

30 104/11 没有成交

20 104/14 没有成交

10 104/12 1.2155

5 104/13 0.8010

3 104/1 没有成交