日韩经济指标预测--11月4日-11月11日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月2日当周 11月4日(三) 0500 日本消费者信心指数 10月 -- 40.6 11月5日(四) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买入4,632 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买入3,249 11月6日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 9月 -- -0.6 领先指标 -- -1.5 11月9日当周 11月8日(日) 2350 日本外汇储备(亿美元) 10月 -- 12,489 11月9日(一) 0130 日本加班工资(较上年同期) 9月 -- +1.5% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 10月 -- -1.9% 进口物价(较上年同期) -- -13.0% 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 10月 -- +2.6% 2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 9月 -- 16,531 11月10日(二) 0500 日本服务业景气判断指数 9月 -- 47.5 2300 韩国失业率 10月 -- 3.5% 11月11日(三) 0300 韩国L货供额 11月 -- +8.9% 2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 10月 -- -0.5% (较上年同期) -- -3.9% 2350 日本机械订单(较前月) 9月 -- -5.7% (较上年同期) -- -3.5% (完)