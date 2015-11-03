香港金融：金管局将增发350亿港元外汇基金票据，因应银行需求增加

路透香港11月3日 - 香港金融管理局（HKMA）周二宣布，将增发总值350亿港元的外汇基金票据，以应付由于银行体系流动资金充裕，使银行对该等票据需求增加的情况。这为金管局自8月初以来，第三度宣布增发外汇基金票据。

该局称，增加短期外汇基金票据的供应，是为了应付银行在流动资金管理方面，对外汇基金票据的庞大需求。

是次增发外汇基金票据，将会以增加供应三个月期及六个月期票据的方式来进行。订于11月10日、17日、24日及12月1日和8日投标的三个月期及六个月期外汇基金票据，将会分别增加总值40亿港元及30亿港元的数额。

由于人民币贬值导致本地人民币拆仓活动增加并将转为港元，金管局自9月1日以来多次向市场沽出港元、买入美元，以平抑港元汇价，至今累计已在市场沽出1,556.62亿港元，令银行体系总结余膨涨。据路透报价页面 显示，银行体系总结余今天达到4,263.35亿港元。

金管局预期预期总结余将分别于11月11日，18日，25日及12月2日，9日减少约70亿港元。

金管局称，是次增加外汇基金票据供应的安排，符合货币发行局制度的运作原则。在增发外汇基金票据后，银行同业市场的流动资金仍会保持充裕，并预期这项安排不会对流动资金状况及利率水平造成任何重大影响。（完）

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