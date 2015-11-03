中国货币市场：资金充裕回购利率盘整，公开市场逆回购续做稳定预期

路透上海11月3日 - 中国公开市场周二继续进行小量逆回购，释放央行维稳流动性信号，银行间市场目前资金较为宽松，不过因需求旺盛局面不改，主要回购利率 维持盘整。

8月汇改以后，人民币汇率波动较此前加大，对货币市场的影响也在增加。交易员指出，即使资金面出现暂时波动，央行随时可以通过调整逆回购规模，以及中期借贷便利(MLF)等多工具出手平抑，短期流动性暂时无须过虑。

北京一银行交易员表示，今日资金面依旧较为宽松，短期内还看不到大的可以导致收紧的因素。唯人民币汇率近日波动加剧，可以多加关注。“人民币汇率急涨急跌的概率也有限，一旦需要，央行的工具也很多。”

继上周五大涨近400点子后，人民币兑美元即期 周一大幅收贬逾200点子，午盘一度扩大跌幅至289点，回吐上日半数涨幅。交易员指出，主因疑似干预不明显，购汇盘放量释出，加之美元空头回补，均推动人民币贬值。

该交易员并称，近期质押式回购单日成交多超过2万亿元人民币，其中隔夜占绝大多数，说明资金需求持续不减，这或是供给充裕而资金利率下行比较缓慢的主因。因此，也要关注资金杠杆的放大，对以后放大波动的影响。

中国央行公开市场周二逆回购维持100亿元少量平价操作，单日操作量完全对冲到期量。市场人士表示，继10月底央行“双降”并配合定向放水政策之后，目前资金面整体宽松无虞，公开市场暂回归平稳常规操作。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间13:49 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7568 1.7618 -0.50

七天 2.3037 2.3004 +0.33

14天 2.6076 2.6182 -1.06

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.9300 2.0850 +84.50

七天 2.8000 1.8300 +97.00

14天 2.5500 1.9200 +63.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7600 1.7600 +0.00

七天 2.3500 2.3300 +2.00

14天 2.6300 2.6300 +0.00

Shibor

其中:隔夜 1.7920 1.7930 -0.10

七天 2.2900 2.2910 -0.10

三个月 3.0425 3.0420 +0.05