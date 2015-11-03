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亚洲 | 2015年 11月 3日 星期二 14:28 BJT

韩国金融市场：韩股和韩元收涨，汽车类股表现出色

路透首尔11月3日 - 韩股周二收高，强于预期的10月销售使得汽车类股表现十分出色；另外在疲软的全球制造业数据公布后，投资者预计会出现新一轮刺激措施。

韩国股市综合股价指数 收涨0.7%至2,048.40点。

现代汽车 涨2.5%，起亚汽车 涨4.7%。

韩元兑美元 在本地市场收涨0.3%至1,133.1韩元，周一收盘价为1,137.0韩元。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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