台湾股市：收盘收复8,700点，国际股市气氛呈正向助大盘续上攻

路透台北11月3日 - 台湾股市周二收涨逾1%并创一周新高。分析师指出，在国际股市走涨，台股又有两岸参股，以及修正甚至废除证所税等利多题材，在半导体类股领军、金融股和塑胶股助攻下，收盘收复8,700点，且守稳在月线之上。

台湾加权股价指数 收盘报8,713.19点，上涨1.14%；目前月线在8,597.43点；今日成交初值 为968.54亿台币，上交易日修正后为787.63亿。

凯基投顾分析师张明祥指出，随欧美等股市上涨，今天台、韩等亚股表现均相当突出，料这波台股有机会持续往上攻，波段反弹满足点在8,950点附近。

〞目前指数还是延续反弹格局，但要留意接近8,950点压力时就应获利了结，在那之前都将维持向上格局。〞张明祥说。

兆丰投顾分析师亦称，由于目前全球股市气氛维持正向，今天台股指数收中红，成交量亦近千亿台币，从指数守稳在月线之上来看，这波台股将延续震荡盘坚轨道，指数将往8,800至9,000点迈进，但要越过9,000点难度较高，因台湾经济基本仍偏弱。

分析师指出，明日压力区在8,757点，但压力不大，真正压力区应在8,950点，低档支撑则在8,614点。

亚洲股市周二谨慎前进，此前美国科技股指标股指触及15年最高，不过由于日本逢假日休市，各主要货币在近期窄幅区间内波动。