新闻稿：中国银行业信用质量分化加剧令小型银行面临威胁--标普

香港，2015年11月3日—中国的政策放松不太可能解决该国银行业面临的困难，对很多银行而言，政策放松可能是把双刃剑。尤其是信用质量差距的扩大，可能令规模较小的银行面临被大银行收购的风险。标准普尔评级服务今日发布的报告《中国信用观察：支持性政策可能缓解但不能解决中国大型银行面临的困难》如是表示。 自2014年以来中国政策制定者已推出各类刺激政策，以支持经济增长，并分担银行业的部分负担。但报告称，鉴于政府政策措施的信用影响，以及银行自身的信用状况，规模较小的银行可能面临风险。 标准普尔信用分析师、上述报告作者廖强表示：“我们认为中国经济增长放缓，以及许多行业供应过剩的状况不断恶化，可能严重拖累该国银行业的利润率和资产质量。我们认为未来两年内，报告谈及的50大银行可能展现出不同水平的信用弹性，这取决于各银行对高风险行业的风险敞口，以及在快速变化的经营环境下各银行在业务和财务上的准备状况。” 在以资产规模衡量2015年中国最大的50家银行调查报告中，我们分析了驱动这些银行信用状况变化的主要因素，并指出银行业的一些重要主题。我们还依据对各银行个体信用状况的评估，对它们进行排名。上述信用观点是对我们对国内银行信用评级的有效补 充。目前标准普尔对50大银行中的14家银行提供了发债人信用评级。尽管50大银行中的多数或将成功渡过即将迎来的信用质量下降期，但我们认为对一些小银行而言确实存在倒闭的风险。