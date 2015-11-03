新闻稿：中国保险公司加大海外投资力度，但面临的风险加剧--标普

（注：中文版本系标准普尔提供，根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2015年11月2日—中国近期降息可能会鼓励保险公司进行海外投资。但是，此类投资会加剧它们所面临的风险。标准普尔评级服务在今日发布的题为《中国信用观察：中国保险公司受到收益率更高吸引进行海外投资，但风险也会加剧》的报告中如是表示。 标准普尔信用分析师陈优妮表示：“我们认为，降低投资限制将有助于中国保险公司减少投资的地区集中度并在管理投资风险方面获得更大的灵活度。同时，这一举动也能提高其收益率。但我们认为国内保险公司可能并未具备全面有效地控制在资产配置转换过程中所带来的风险的能力，特别是对于不熟悉的国家和资产类别的投资。” 我们预计海外和类似影子银行工具（如地方债务投资计划、信托产品和理财产品）的投资对具有评级的中国保险公司的信用状况影响有限。这是因为此类投资相对于其资本基础仍然较小。 该报告指出，中国经济增长放缓和利率下降将导致中国保险公司的新业务增长放缓。 同时，现有业务的理赔准备金也将增长。激烈竞争可能会导致承保利润下滑并拖累公司盈利能力。因此，这些使保险公司加大了对于投资收益的关注度。 我们认为产品和投资指引的市场化表明了中国保险业的成熟度日趋提升。保险公司能更加灵活地调整产品的担保收益率。同时，公司在投资选择上也拥有更多的自由。 陈优妮表示：“我们预计中国保险板块的进步将推动保险公司完全自主地决定其投资及业务方向。”我们认为，那些风险管控更强或更完善的公司将能取得更好的风险调整后收益，并超越竞争对手。另一方面，投资及扩张较激进的保险公司则将面临更高的风险。 尽管中国保监会取消了人寿保单所承诺的保证收益率上限，标准普尔预计中国保险公司将不会显着提高其担保收益率。尤其是在中国经济增长放缓、利率下降以及国内股市波动的背景下，我们相信保险公司会不愿提高其保证收益率。（完）