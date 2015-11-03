澳洲央行周二维持指标利率于纪录低位2.0%不变，但表示通胀迟滞意味着必要时还有进 一步宽松的空间，以支撑经济。澳洲央行在货币政策会议上未有降息，令部分人士感到失望 ，不过，其转向清楚的宽松倾向则为在某个时候采取行动敞开大门。 [nL3T12X 610] 周一奥地利《克莱恩报》(Kleine Zeitung)刊登的专访称，欧洲央行(ECB)管委诺沃特 尼称，该央行考虑加大购债举措以提振通胀，这是正确的，但应三思而后行。在被问到欧洲 央行为何考虑扩大购债计划时，诺沃特尼回答称，央行2%的通胀率目标显然没有达标。但他 补充称，“还没有做出决定，已经展开讨论。我将建议采取谨慎立场和稳健政策。” 瑞典央行副总裁扬松称，仍有进一步降息的空间；在论及汇率时，她称不知道干预汇市 能有多大效果，希望克朗从当前水平走软。 韩国央行在公布的一份报告中承诺维持货币政策宽松，但未暗示将进一步降息，因央行 仍警惕家庭债务水平和外部风险。韩国央行强调称，如果家庭债务给金融稳定带来风险，将 与其他当局采取行动控制家庭债务，并密切关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)货币政策 变化和中国经济疲软态势等外部风险。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.750% 2015年9月24日降12.5基点 担保放款融通利率2.125% 2015年9月24日降12.5基点 短期融通利率4% 2015年9月24日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.75% 2015年9月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率6.0% 2015年7月23日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 张明钧; 审校 王洋)