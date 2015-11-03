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亚洲 | 2015年 11月 3日 星期二 15:53 BJT

新兴汇市：亚洲股市上涨支撑新兴亚币；韩元在通胀数据公布后上扬

**韩元**

韩元上扬，因数据显示韩国10月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.9%，为去年11月以来最大增幅，反映消费进一步复苏。

韩国央行并未暗示将进一步降息，仍担心家庭债务水准及外部风险，但央行承诺将维持宽松政策。

**印尼卢比**

印尼卢比劲升近1%，因印尼股市上涨1.6%，远优于其他东南亚股市。

卢比无本金交割远期外汇(NDF) 上扬，受中长期投资大户需求及短线资金支撑。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 120.64 120.77 +0.11 -0.81 119.66

坡元 1.3966 1.3972 +0.04 -5.06 1.3260

台币 32.435 32.721 +0.88 -2.21 31.718

韩元 1130.92 1137.00 +0.54 -2.80 1099.30

泰铢 35.55 35.63 +0.23 -7.45 32.90

菲律宾披索 46.80 46.85 +0.11 -4.44 44.72

印尼卢比 13550.00 13665.00 +0.85 -8.63 12380.00

印度卢比 65.46 65.59 +0.21 -3.70 63.03

马币 4.2820 4.3020 +0.47 -18.34 3.4965

人民币 6.3332 6.3379 +0.07 -2.04 6.2040

(完)

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(编译 汪红英/郑茵/蔡美珍；审校 李春喜/张明钧)

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