新兴汇市：亚洲股市上涨支撑新兴亚币；韩元在通胀数据公布后上扬

韩元上扬，因数据显示韩国10月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.9%，为去年11月以来最大增幅，反映消费进一步复苏。

韩国央行并未暗示将进一步降息，仍担心家庭债务水准及外部风险，但央行承诺将维持宽松政策。