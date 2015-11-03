新兴汇市：亚洲股市上涨支撑新兴亚币；韩元在通胀数据公布后上扬

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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**韩元**
韩元上扬，因数据显示韩国10月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.9%，为去年11月以来最大增幅，反映消费进一步复苏。
韩国央行并未暗示将进一步降息，仍担心家庭债务水准及外部风险，但央行承诺将维持宽松政策。
**印尼卢比**
印尼卢比劲升近1%，因印尼股市上涨1.6%，远优于其他东南亚股市。
卢比无本金交割远期外汇(NDF) 上扬，受中长期投资大户需求及短线资金支撑。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 120.64 120.77 +0.11 -0.81 119.66
坡元 1.3966 1.3972 +0.04 -5.06 1.3260
台币 32.435 32.721 +0.88 -2.21 31.718
韩元 1130.92 1137.00 +0.54 -2.80 1099.30
泰铢 35.55 35.63 +0.23 -7.45 32.90
菲律宾披索 46.80 46.85 +0.11 -4.44 44.72
印尼卢比 13550.00 13665.00 +0.85 -8.63 12380.00
印度卢比 65.46 65.59 +0.21 -3.70 63.03
马币 4.2820 4.3020 +0.47 -18.34 3.4965
人民币 6.3332 6.3379 +0.07 -2.04 6.2040
(完)
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(编译 汪红英/郑茵/蔡美珍；审校 李春喜/张明钧)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。