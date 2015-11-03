投行观点：人民币应仅小幅失调，可通过名义贬值和价格通缩调整--中金

路透北京11月3日 - 中国知名投行--中金公司报告称，最新汇改后，市场对人民币汇率进一步贬值的担忧挥之不去，而从宏观经济平衡角度看，人民币应只有小幅失调，可以通过名义贬值、价格通缩和生产率提高等渠道来进行调整。

题为“探寻人民币的公允价值”报告称，人民币在811汇改前多数时候都处于稳定升值的通道上，在811汇改后，市场对人民币汇率的预期呈现较大分化，直到今天，市场对人民币进一步贬值的担忧仍挥之不去。央行被迫介入，进行干预支撑币值，并声称人民币没有进一步贬值基础，以期打消市场上的贬值预期。

“此次汇率调整的过程可能与1997-2002年的经历类似，名义汇率可能保持相对稳定，而国内通缩进一步加剧，并迫使政府推进结构性改革。”报告称。

在这个十字路口，人民币汇率将何去何从，一个简单的回答是，它取决于央行政策，至少短期内是如此，更深入的分析则需要寻找一个汇率的基准或者锚。

报告称，这个锚应该是人民币的均衡或公允价值。在中期内，汇率失调而积累的内外部失衡最终将使得汇率想均衡方向调整，或通过汇率渠道，或通过价格渠道。

人民币的小幅失调可通过三条渠道进行调整，其一名义贬值。但我们认为名义贬值的空间有限，因为人民币一旦进行贬值，其他货币可能会竞相跟随、甚至贬值更多，从而削弱名义调整的有效性。而且，汇率政策调整可能对资产价格和资本流动造成不利的影响。

其次是价格通缩。这方面的调整似乎一直都在进行之中，尤其生产者价格指数已经连续43个月为负。这一趋势还会继续，因为在经济结构转型过程中，对过剩产能的消化会压低要素价格、特别是工资和房价。