全球金融：中国建设银行跻身FSB全球系统重要性银行之列

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透伦敦11月3日 - 负责协调全球金融监管的金融稳定委员会(FSB)表示，已将中国建设银行 纳入全球系统重要性银行名单。这些银行举足轻重，因此必须持有额外的资本。
FSB周二表示，已把西班牙对外银行(BBVA) 从所谓的“G-SIBs”名单中移除。FSB每年更新一次这份包括大约30家顶级全球性银行的名单，以反映大型银行的规模、互联性和复杂性。
FSB去年把英国苏格兰皇家银行 的附加资本从1.5个百分点降至1个百分点。中国建设银行也处于最低级别，需要持有1个百分点的额外资本。FSB没有对上述名单做出其它调整。
汇丰控股(HSBC) 和摩根大通 仍然是唯一处于最高级别的两家银行，需要额外持有2.5个百分点的资本。(完)
(编译 张涛；审校 白云)
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