《汇市简讯》美元/日圆在亚洲处于窄幅区间，有足够支撑

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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0804GMT
* 美元/日圆汇价略微超过周一高点120.82，达到120.85
* 技术面前景看涨
* 日本假日，在亚洲时段处于窄幅区间
* 目前围绕120.61波动
* 纽约结算时间将有期权到期：120.00(9.22亿)，120.50(7.55亿)，121.00-20 (4.85亿)
* 图表：link.reuters.com/nyb95w(完)
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全部现汇报价 (编译 张涛；审校 白云)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。