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亚洲 | 2015年 11月 3日 星期二 16:14 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在亚洲处于窄幅区间，有足够支撑

0804GMT

* 美元/日圆汇价略微超过周一高点120.82，达到120.85

* 技术面前景看涨

* 日本假日，在亚洲时段处于窄幅区间

* 目前围绕120.61波动

* 纽约结算时间将有期权到期：120.00(9.22亿)，120.50(7.55亿)，121.00-20 (4.85亿)

* 图表：link.reuters.com/nyb95w(完)

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全部现汇报价 (编译 张涛；审校 白云)

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