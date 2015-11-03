更新版 1-中国汇市：人民币微收升波幅明显收窄，冲刺SDR前夕料维稳为主

* 人民币收盘微升，中间价下跌

* 日内波幅较前两日明显收窄

* 离岸市场与境内价差较小

* SDR评估结果前市场料维稳为主 (新增评论和收盘报价)

路透北京11月3日 - 人民币兑美元即期 周二收盘微升，但波幅较前两日明显收窄，中间价则下跌。交易员称，由于缺乏明确的方向，市场交投略显清淡；市场预期在SDR（特别提款权）评估结果出来前，人民币料维稳为主。

他们指出，在关键事件公布前，今日人民币成交基本稳定在6.3330-6.3430附近，没有明显的趋势性方向；而离岸人民币CNH 基本跟随在岸行情，价差基本在100个点子以下。

“假如明天出（人民币加入SDR）消息，今天肯定还是继续维稳，不可能上得太快，肯定还会有一些波动，...现在境内赌购汇的话没有任何理由，且成本很大。”一股份行交易员称。

对于即将进行的人民币加入SDR的评估，交易员指出，即使人民币成功加入SDR，其对人民币汇率的影响比较小，影响更大的是央行的策略，以及对市场干预的手法。但预计人民币的波幅和弹性将进一步上升。

国际货币基金组织(IMF)此前预计，理事会将在11月讨论人民币纳入SDR篮子的问题。

对于今日下午发布的十三五规划，交易员认为暂时没看出对汇市的影响，需等待具体的措施出来后，看大客盘和央行的方向。

国家发改委主任徐绍史周二表示，国内经济一直保持在合理区间，长期向好基本面没有改变，中国有条件在“十三五”（2016-2020年）期间保持经济中高速增长，稳增长仍然是排在第一位的目标。

全球汇市方面，澳元周二上涨近1%，除此之外市场交投淡静，之前澳洲央行维持指标利率不变，且投资者的风险偏好升温。美元、欧元和日圆走势迟滞，东京市场休市令交投减少，交易员也在等待周五公布的美国非农就业数据

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3360。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.3366 6.3379 0.02% 中间价 6.331 6.3154 -0.25% 成交额 179.39亿美元 183亿美元 日内波动幅度(pips) 93 日高6.333 日低6.3423 今年以来升贬幅度 -2.09% 2005年汇改以来升贬幅度 30.61% 1年期美元/人民币掉期 +940

离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.3508 6.345 一年期NDF 6.5025 6.5085