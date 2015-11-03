《路透晚报》--11月3日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：今日逢假期休市

--中国股市：沪综指连三日收跌，观望氛围浓厚成交创逾一个月新低

中国股市沪综指连三日收跌，上海A股成交额创逾一个月新低。分析师称，今日股指波动幅度缩窄，维持上下两难的缩量震荡整理格局，场内观望氛围浓厚，资金入场意愿不强；盘中缺乏明显激发人气板块，技术面压力逐渐增大，料后市大盘面临突破方向。沪综指收报3,316.70点，跌8.39点或0.25%。今日上海A股成交2,439亿元人民币，上日为2,845亿元；此前成交额低点为9月30日的1,563亿元。

--香港股市：收涨，追随全球股市涨势

香港股市收涨，追随全球市场涨势；在Nasdaq 100指数周一收于逾15年最高水平后，全球股市上涨。恒生指数涨0.9%至22,568.43点，恒生国企指数涨0.4%至10,283.42点。恒生指数成份股总成交量15亿股。

--汇市：风险偏好升温推动澳元上涨，澳洲央行维持利率不变

澳元上涨近1%，除此之外市场交投淡静，之前澳洲央行维持指标利率不变，且投资者的风险偏好升温。美元、欧元和日圆走势迟滞，东京市场休市令交投减少，交易员也在等待周五公布的美国非农就业数据，外界认为该数据对美联储考虑是否在12月升息至关重要。

--欧元债市：公债收益率下跌，市场预计德拉吉将发表温和言论

欧元区公债收益率下跌，表明只要对欧洲央行进一步放松政策的预期根深蒂固，好于预期的经济数据给公债带来的抛压就难以持续。德国10年期公债收益率下跌2个基点，至0.55%，周一上扬4个基点。其他欧元区公债收益率多数下跌2-3个基点。

--国际油市：原油期货依旧承压，因供应过剩

原油期货承压，因供应过剩，且担心美联储最终加息时美元将升值。0841 GMT，美国原油较上日结算价跌0.03美元至每桶46.11美元。布兰特原油期货跌0.21美元至每桶48.58美元。

--全球金市：金价连跌四日后转升，但受美国加息可能性打压

继下跌四日后金价今日转为上涨，但仍在四周低点附近，因投资者预计美联储今年可能加息，故而抛售黄金。0855 GMT时现货金报每盎司约1,135.00美元。

--金属期市：伦铜微跌而铝价上涨，美国铝业减产

伦铜微跌，因市场仍担心金属消费大国中国的需求，铝价上涨，因美国铝业减产以因应供应过剩。据业界消息人士及对数据的研究，最近几周中国对铜的强劲需求可能不会持久。0850 GMT，LME三个月期铜跌0.07%至每吨5,121.50美元。伦敦三个月期铝报每吨1,506美元，较周一收盘价高0.87%。