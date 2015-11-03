欧元债市：公债收益率下跌，市场预计德拉吉将发表温和言论

标题新闻：欧洲央行执委科尔称欧洲生产率增长迟滞，不足以提高生活水平，政府支持创新至为重要
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由于通胀率远低于目标，且德拉吉在上次记者会上明显暗示12月可能延长或扩大量化宽松，投资人预期德拉吉不会大幅改变口径。
“我们预料市场期待德拉吉重新升高对延长QE的预期，也预料...(欧元区公债)将收复昨天的一些跌幅，”德国商业银行分析师David Schnautz称。
德国10年期公债收益率 下跌2个基点，至0.55%，周一上扬4个基点。其他欧元区公债收益率多数下跌2-3个基点。
周一奥地利《克莱恩报》(Kleine Zeitung)刊登的专访称，欧洲央行(ECB)管委诺沃特尼称，该央行考虑加大购债举措以提振通胀，这是正确的，但应三思而后行。 (完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译/审校 汪红英/蔡美珍/张荻)
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路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选