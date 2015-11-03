《全球汇市》风险偏好升温推动澳元上涨，澳洲央行维持利率不变

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0992 1.1013 -0.19 0.00 1.2097
美元/日圆 120.77 120.75 0.02 0.00 119.68
欧元/日圆 132.76 133.00 -0.18 -8.58 144.77
美元/瑞郎 0.9882 0.9867 0.15 0.00 0.9941
英镑/美元 1.5415 1.5415 0.00 0.00 1.5573
美元/加元 1.3108 1.3091 0.13 0.00 1.1618
澳元/美元 0.7184 0.7143 0.57 -12.05 0.8168
新西兰元/美元 0.6731 0.6738 -0.10 -13.67 0.7797
欧元/瑞郎 1.0860 1.0868 -0.07 0.00 1.2026
欧元/英镑 0.7128 0.7145 -0.24 -8.09 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3744 9.3980 -0.25 -0.37 9.4688
美元/挪威克朗 8.5120 8.4866 0.30 13.92 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英/孙国玉/郑茵 审校 蔡美珍/高琦/张荻)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。