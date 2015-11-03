台湾汇市：台币随韩元连三日收高，惟美非农就业数据公布前趋谨慎

* 台币随韩元连三日收升

* 多数外资抛汇，进口商则买汇

* 美非农就业数据公布前气氛稍显观望

* 明日实质交易区间暂看32.350-32.500

路透台北11月3日 - 台币兑美元 周二连三日收升，随亚币如韩元趋强，且台股也重拾强劲。今日多数外资汇入，而进口商也有进场，但因市场仍观望周五美国非农就业数据，稍限缩台币升幅。

汇银人士表示，韩元强劲，盘中多数外商银抛汇美元，而除进口商之外，寿险也见美元买盘。不过由于非农就业数据仍是左右美国是否升息的重要指标，多空的追价意愿略有不足，倾向观望。

〞虽然有多数外资卖美元，但也有特定一家在买(美元)，〞一位大型商银交易人士表示。

交易员指出，今日外资买超台股逾百亿台币，搭配外资汇入，因此央行对台币目前行情并没有太大意见，盘中干预不多；至于出口商则要见到32.5-32.6的价位，抛汇意愿才会高。

也有一家小型商银表示，近期无本金交割远汇市场中，美元并未如现汇市场走低，主要是市场流动性不佳，成交不接续的关系。

他们预估，明日台币主要交易区间在32.350-32.500。今日台币实质交易区间在32.325-32.448；上日交易区间在32.452-32.581。

韩元兑美元 周二收升至1,133.1，上日收在1,137。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点小幅折价，变化不大。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.470/32.500，上日收在32.490。

台湾股市周二收涨逾1%并创一周新高。 台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股大幅买超105.84亿台币，连两个交易日买超金额共计144.66亿台币。

本周余日国际重要经济数据和事件：

11/3(二)：英国央行副总裁贝利参加一银行业会议；澳洲央行举行利率会议。

11/4(三)：美联储主席叶伦在众议院金融服务委员会作证词陈述；费城联邦储备银行总裁哈克发表讲话；美国联邦储备理事会副主席费舍尔(Stanley Fischer)发表演说；澳洲央行总裁史蒂文斯发表演讲；英国央行召开货币政策委员会(MPC)会议；英国国家经济社会研究院(NIESR)发布季度经济预期；欧洲央行管理委员会会议；日本央行发布10月会议记录；欧元集团主席迪塞尔布洛姆将在塔特拉峰会(Tatra Summit)中发言。

11/5(四)：台湾主计总处公布10月消费者物价指数；台湾央行公布10月底外汇存底；费城联邦储备银行总裁哈克致辞；美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯致辞；美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表讲话；英国央行总裁卡尼发表讲话；英国央行宣布利率决定、并发布议息会议记录；欧盟执委会发布对28个欧盟成员国的经济预期。

11/6(五)：美国非农就业数据；美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表讲话；美国联邦储备理事会理事布雷纳德出席国际货币基金组织经济论坛。

16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公 32.625 32.721 32.385-32.705 32.705 7.79 6.12 司 元太外汇经纪公 32.627 32.720 32.390-32.703 32.703 2.79 2.245 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

美元/台币一个月期 -0.015/0.000 -0.010/0.000 美元/台币六个月期 -0.025/0.000 -0.020/0.000 (完)

台币兑美元现价

台北外汇经纪公司

元太外汇经纪公司

Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 张喜良)