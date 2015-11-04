台湾已公布经济指标--2015/11/4

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 *商品出口(y/y) 9月 -14.6% -14.8% 11/9 -11.1% *商品进口(y/y) 9月 -24.4% -16.7% 11/9 -18.0% 外销订单(y/y) 9月 -4.5% -8.3% 11/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第二季 +165.5 +220.1 r 11/20 -- 国际收支(亿美元) 第二季 +41.7 +38.1 11/20 -- M2货币总计数(y/y) 9月 +6.50% +6.01% 11/24 -- 季调失业率 9月 3.79% 3.74% 11/23 -- 工业生产指数(y/y) 9月 -5.32% -5.75% r 11/23 -- 外汇存底(亿美元) 9月底 4,247.91 4,247.91 11/5 -- *消费者物价指数(CPI)(y/y 9月 +0.28% -0.45% 11/5 +0.12% ) 国内生产总值(GDP) (y/y) 第三季 -1.01% +0.52% 11/27 -- (概估值) (Q2统计值) (Q3统计值 ) 重贴现率(%) 9月24日 1.750% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选