台湾经济指标预测--11月4日至11月24日

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅

路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。