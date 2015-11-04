版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 4日 星期三 08:00 BJT

台湾经济指标预测--11月4日至11月24日

以下为台湾近期预定公布的经济数据：

    * 11月2日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
     11/5      1610       外汇存底    10月底       --           4,263.25亿美元
     11/5      0830   消费者物价指      10月  +0.12%*                   +0.28%
                           数(CPI)                     
     11/9      1600           出口      10月  -11.1%*                   -14.6%
    * 11月16日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
    11/20      1600       外销订单      10月       --                    -4.5%
                          年变动率                     
    11/20      1620         经常帐    第三季       --          顺差165.5亿美元
    * 11月23日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
    11/23      0830     季调失业率      10月       --                    3.79%
    11/23      1600   工业生产指数      10月       --                   -5.32%
    11/24      1620       M2年增率      10月       --                   +6.50%
   *11/27        --     经济成长率    第三季       --           -1.01%(概估值)
                          (统计值)                     
     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
       --    估1600     经济成长率    第三季       --           +0.52%(统计值)
                          (预估值)                     
     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
       --  1700(预)       重贴现率    第三季       --                   1.750%
    
    参看全球经济数据相关资料，点选  
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐