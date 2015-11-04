台湾经济指标预测--11月4日至11月24日

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 11月2日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/5 1610 外汇存底 10月底 -- 4,263.25亿美元 11/5 0830 消费者物价指 10月 +0.12%* +0.28% 数(CPI) 11/9 1600 出口 10月 -11.1%* -14.6% * 11月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/20 1600 外销订单 10月 -- -4.5% 年变动率 11/20 1620 经常帐 第三季 -- 顺差165.5亿美元 * 11月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/23 0830 季调失业率 10月 -- 3.79% 11/23 1600 工业生产指数 10月 -- -5.32% 11/24 1620 M2年增率 10月 -- +6.50% *11/27 -- 经济成长率 第三季 -- -1.01%(概估值) (统计值) 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 估1600 经济成长率 第三季 -- +0.52%(统计值) (预估值) 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1700(预) 重贴现率 第三季 -- 1.750% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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