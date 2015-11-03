路透伦敦11月3日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：在1.0900美元区域附近找到短期底部，主要支撑在5月和7月低点1.0820。该货币对需要回升至1.1115上方，才能止住当前的下行趋势。

美元/日圆：121.70日圆上方的9月高点依然是强阻力位。若升至122.00上方，或许表明该货币对将回升至124.00区域。120.20/30区域存在支撑，若跌破，下行目标将重新指向119.20区域。

英镑/美元：上周从1.4565低点延伸而来的趋势线支撑位1.5200美元弹升，随后日K线图转为看涨，该货币对需要攻破位于10月高点和200日移动均线切入位1.5510的阻力位，才能朝着1.5630挺近。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0985 1.1013 -0.25 -9.19 1.2097

美元/日圆 120.76 120.75 0.01 1.09 119.68

欧元/日圆 132.66 133.00 -0.26 -8.65 144.77

美元/瑞郎 0.9882 0.9867 0.15 -0.59 0.9941

英镑/美元 1.5412 1.5415 -0.02 -1.03 1.5573

美元/加元 1.3122 1.3091 0.24 12.95 1.1618

澳元/美元 0.7178 0.7143 0.49 -12.12 0.8168

新西兰元/美元 0.6719 0.6738 -0.28 -13.85 0.7797

欧元/瑞郎 1.0862 1.0868 -0.06 -9.68 1.2026

欧元/英镑 0.7125 0.7145 -0.28 -8.12 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3874 9.3980 -0.11 -0.23 9.4688

美元/挪威克朗 8.5285 8.4866 0.49 14.14 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价