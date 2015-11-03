路透基点：中航机电香港签署3.5亿欧元俱乐部贷款--TRLPC

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透香港11月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中航机电香港周二与四家银行签署一项3.5亿欧元(3.86亿美元)三年定期贷款。
这笔俱乐部贷款的四家牵头行兼簿记行(MLAB)为中国银行(香港)、中国建设银行香港分行、德国商业银行及工银亚洲。
中银香港为额度代理行，德国商业银行为协调行。
中航机电香港的母公司--中航工业机电系统提供担保。
根据一名消息人士及Hilite的新闻稿，资金将用于一笔贷款的再融资；这笔贷款是用于支持中航工业机电系统以4.73亿欧元，由3i集团手上收购德国Hilite。
中航工业机电系统为中国国企中国航空工业集团公司的全资子公司。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
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