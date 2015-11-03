更新版 1-台湾货币市场：短率持稳低位，资金满溢致一年存单得标利率创新低

* 短率持稳于当前低位水准

* 一年期存单得标利率低于预期

* 短票、RP利率皆维持在低档 (更新拆款以及央行发行存单细节)

记者 詹静宜

路透台北11月3日 - 台湾银行间短率周二持稳于当前低位水准。资金调度人员指出，银行间在提存期底最后一个交易日的交投较清淡，且因市场资金满溢令短率持续徘徊低档，连一年期定存单得标利率也低于市场预期，并创下历史新低。

他们表示，今日央行存单到期金额逼近七千亿台币，垫高银行间资金水位，但旬底拆借需求更显低迷，而短票券源又遭寿险瓜分，银行间资金去化管道有限，致银行间累积超额准备已突破8,800亿台币，一年期定存单标售利率才会走跌靠向14天期存单的0.38%。

〞旬底最后一天大家就微调积数，比较不容易拆出。〞一位大型官股银行资调人员说。

台湾央行稍早公布，今日标售的1,500亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.389%；该结果略低于市场预期的0.39-0.40%，并较前次标售均标0.417%降2.8个基点，为连13次走低。

今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.300% 0.301%

--隔夜拆款利率区间 0.270-0.330% 0.270-0.330%

--一周拆款利率区间 0.300-0.380% 0.300-0.380%

**短票利率持平**

短票市场方面，一位大型票券资调人士表示，今日起有家大型寿险承作30天期短票，成交利率在0.39%，该笔交易就占今日该公司短票总成交量的一半，剩下票源再零星分配给银行端客户，因此跟银行间的短票交投维持在既有区间不变。

〞一年期定存单标低将成议价筹码，但也要有人先开第一枪。〞一位大型票券交易员说。

另位大型票券资金调度员也提及，尽管整体利率环境趋跌，但目前30天期短票利率已经接近14天期定存单利率(0.38%)，致利率再往下调所遭遇的抗拒力将越大。

今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.40%，上日亦同；60天期、90天期短票利率主要成交在0.41%和0.42%，上日亦为0.41%及0.42%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.405%，前日0.408%；上日成交量70.08亿台币，前日81.15亿台币。

台湾央行周二公布，今日共发行5,699.2亿台币定存单；与今日存单到期金额6,889亿台币相较，存单发行余额减1,189.8亿。

本周到期央行定存单金额共达1兆4,418亿台币；本周余日存单到期金额分别为：周三2,332.50亿、周四为2,431.50及周五38亿。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为727亿台币，累积超额准备9,598亿台币、加计前期1%的超额准备达1兆(万亿)1,329亿台币。

**RP利率趋跌**

RP利率方面，证券商交易员表示，部分寿险资金转进投信货币型基金，增添投信端资金去化压力，加以银行端资金更显宽裕，让RP利率区间低位的交投比重渐增 。

〞整个利率趋势缓步往下。〞一位大型证券商交易员说。

今日证券商10天期公债的附买回利率大致持平上日，主要成交在0.40-0.42%；10天期以上公司债RP主要成交在0.50-0.52%。

票券商方面，交易员称，已有投信预告寿险资金回流，让较受市场青睐的公司债RP利率区间低位较上日微降1个基点至0.37%，至于公债RP交投利率也向区间低位靠拢。