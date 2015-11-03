离岸人民币：台湾金管会强化TRF监理，将调高专业法人客户门槛等

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透台北11月3日 - 由于人民币汇价波动造成投机性较高的TRF(目标可赎回远期合约)产品争议至今仍余波荡漾，台湾金管会继去年6月提出强化复杂性、高风险等商品监理措施后，周二再度提出将调高专业法人客户门槛等五大强化管理措施。
金管会今日邀集中央银行、银行公会等相关单位，研商强化衍生性商品管理，会后达成专业法人客户条件门槛由现行总资产5,000万台币提高至1亿台币，及规范汇率类高风险商品契约期限不得超过一年等五项结论。
“此次涉及修法部分期待一个月内达成，自律规范部分则期待银行公会两个月内完成。”一位金管会相关业务官员说。
金管会银行局在会中强调，汇率市场波动大，加以国际经济、金融局势动荡，对汇率类复杂性高风险商品的契约期限予以限制，不得超过一年，个别交易损失上限则由现行平均单期名目本金6倍降至3.6倍。
今日会议达成的五点具体结论包括：提高专业法人门槛；规范汇率类复杂性高风险商品契约期限不得超过一年，并调降非避险个别交易损失上限为平均单期名目本金的3.6倍；研议规范期初保证金与追缴保证金最低标准；强化联征中心查询机制及订定客户交易总额度控管；加强资讯揭露。
针对TRF再引争议，台湾金管会主委曾铭宗此前称，继去年对部分银行TRF业务祭出严惩后，今年不排除再对TRF产品提出进一步限制。 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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