离岸人民币：台湾金管会强化TRF监理，将调高专业法人客户门槛等

路透台北11月3日 - 由于人民币汇价波动造成投机性较高的TRF(目标可赎回远期合约)产品争议至今仍余波荡漾，台湾金管会继去年6月提出强化复杂性、高风险等商品监理措施后，周二再度提出将调高专业法人客户门槛等五大强化管理措施。

金管会今日邀集中央银行、银行公会等相关单位，研商强化衍生性商品管理，会后达成专业法人客户条件门槛由现行总资产5,000万台币提高至1亿台币，及规范汇率类高风险商品契约期限不得超过一年等五项结论。

“此次涉及修法部分期待一个月内达成，自律规范部分则期待银行公会两个月内完成。”一位金管会相关业务官员说。

金管会银行局在会中强调，汇率市场波动大，加以国际经济、金融局势动荡，对汇率类复杂性高风险商品的契约期限予以限制，不得超过一年，个别交易损失上限则由现行平均单期名目本金6倍降至3.6倍。

今日会议达成的五点具体结论包括：提高专业法人门槛；规范汇率类复杂性高风险商品契约期限不得超过一年，并调降非避险个别交易损失上限为平均单期名目本金的3.6倍；研议规范期初保证金与追缴保证金最低标准；强化联征中心查询机制及订定客户交易总额度控管；加强资讯揭露。