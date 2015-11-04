重温稿-台湾货币市场：短率持稳低位，资金满溢致一年存单得标利率创新低

* 短率持稳于当前低位水准 * 一年期存单得标利率低于预期 * 短票、RP利率皆维持在低档 记者 詹静宜 路透台北11月3日 - 台湾银行间短率周二持稳于当前低位水准。资金调度人员指出，银 行间在提存期底最后一个交易日的交投较清淡，且因市场资金满溢令短率持续徘徊低档，连 一年期定存单得标利率也低于市场预期，并创下历史新低。 他们表示，今日央行存单到期金额逼近七千亿台币，垫高银行间资金水位，但旬底拆借 需求更显低迷，而短票券源又遭寿险瓜分，银行间资金去化管道有限，致银行间累积超额准 备已突破8,800亿台币，一年期定存单标售利率才会走跌靠向14天期存单的0.38%。 〞旬底最后一天大家就微调积数，比较不容易拆出。〞一位大型官股银行资调人员说。 台湾央行稍早公布，今日标售的1,500亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.389% ；该结果略低于市场预期的0.39-0.40%，并较前次标售均标0.417%降2.8个基点，为连13次 走低。 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.300% 0.301% --隔夜拆款利率区间 0.270-0.330% 0.270-0.330% --一周拆款利率区间 0.300-0.380% 0.300-0.380% **短票利率持平** 短票市场方面，一位大型票券资调人士表示，今日起有家大型寿险承作30天期短票，成 交利率在0.39%，该笔交易就占今日该公司短票总成交量的一半，剩下票源再零星分配给银 行端客户，因此跟银行间的短票交投维持在既有区间不变。 〞一年期定存单标低将成议价筹码，但也要有人先开第一枪。〞一位大型票券交易员说 。 另位大型票券资金调度员也提及，尽管整体利率环境趋跌，但目前30天期短票利率已经 接近14天期定存单利率(0.38%)，致利率再往下调所遭遇的抗拒力将越大。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.40%，上日亦同；60天期、9 0天期短票利率主要成交在0.41%和0.42%，上日亦为0.41%及0.42%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 405%，前日0.408%；上日成交量70.08亿台币，前日81.15亿台币。 台湾央行周二公布，今日共发行5,699.2亿台币定存单；与今日存单到期金额6,889亿台 币相较，存单发行余额减1,189.8亿。 本周到期央行定存单金额共达1兆4,418亿台币；本周余日存单到期金额分别为：周三2, 332.50亿、周四为2,431.50及周五38亿。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为727亿台币，累积超额准备9,598亿台币、加 计前期1%的超额准备达1兆(万亿)1,329亿台币。 **RP利率趋跌** RP利率方面，证券商交易员表示，部分寿险资金转进投信货币型基金，增添投信端资金 去化压力，加以银行端资金更显宽裕，让RP利率区间低位的交投比重渐增 。 〞整个利率趋势缓步往下。〞一位大型证券商交易员说。 今日证券商10天期公债的附买回利率大致持平上日，主要成交在0.40-0.42%；10天期以 上公司债RP主要成交在0.50-0.52%。 票券商方面，交易员称，已有投信预告寿险资金回流，让较受市场青睐的公司债RP利率 区间低位较上日微降1个基点至0.37%，至于公债RP交投利率也向区间低位靠拢。 今天大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率续在低档；短天期公债附买回利率区 间落在0.34-0.36%；短天期公司债附买回利率区间在0.37-0.40%，区间低位较上日略往下1 个基点。债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 张喜良)