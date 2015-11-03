中国债市：中诚信再次下调山东山水水泥主体及债项评级，由AA降至A+

路透上海11月3日 - 不到两个月时间内，中诚信国际信用评级有限责任公司再次下调山东山水水泥集团主体及相关债项信用等级，由AA调整至A+，并列入可能降级的观察名单。

对于评级下调原因，中诚信表示，中国山水水泥集团有限公司 为山东山水水泥集团的母公司，其股权纷争使得山东山水面临控股股东及实际控制人变更的风险，并增加后者生产经营及融资情况的不确定性。

10月30日，中国山水水泥集团有限公司公告称，接股东通知要求召开股东特别大会，寻求通过罢免相关董事，及提议新董事加入董事会等议案。

中诚信于9月中旬将山东山水水泥的主体及三期中期票据评级，由AA+下调至AA。

山东山水水泥是次涉及的债项包括13山水MTN1 、14山水MTN001 和14山水MTN002 ，期限均为三年，金额总计40亿元人民币。

另外，山东山水水泥今年4月发行的超短期融资券15山水SCP001将于下周四(12日)到期，中诚信对该超短融兑付情况保持关注。

山东山水水泥集团是山东省及辽宁省最大的水泥生产企业。截至今年9月末，公司总资产335.09亿元，前九个月实现营业总收入85.61亿元，当期亏损4.91亿元。(完)

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