欧洲个股：瑞士信贷CEO避谈股东权益报酬率目标，称监管环境不确定

标题新闻：欧洲央行执委科尔称欧洲生产率增长迟滞，不足以提高生活水平，政府支持创新至为重要
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路透伦敦11月3日 - 瑞士信贷 执行长Tidjane Thiam表示，他不打算针对股东权益报酬率(ROE)目标作出承诺，因为目前监管环境有不确定性，资本金要求一提再提，他担心现在承诺可能陷入一个“死循环”。
“或许当情况稳定后，我们可以重新谈ROE，但在监管框架明确，巴塞尔4号协定在2019年实施之前，明确ROE目标是不谨慎的做法，”Thiam周二在出席金融时报银行业峰会时这样说。
Thiam在今年7月开始执掌瑞士信贷，于10月21日推出重大改组计划，强调将推动财富管理和亚洲业务的成长。
瑞信除了向投资者募资60亿瑞郎外，还在国内市场裁减1,600个岗位，并将多达1,800个职位迁离伦敦，因Thiam表示，伦敦的成本过高。(完)
(编译 郑茵 审校 蔡美珍)
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