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亚洲 | 2015年 11月 3日 星期二 18:28 BJT

欧洲个股：宝马汽车称并未与美国环境保护局洽谈

路透法兰克福11月3日 - 德国高阶汽车制造商宝马汽车(BMW) 周二表示，该公司并未与美国发现大众汽车(福斯/Volkswagen) 排放测试造假的机构有过接触，且没有被要求这么做。

“我们已经提供车辆。美国国家环境保护局(EPA)已经进行测试。我们并未收到任何指示，”一名公司发言人表示，当该公司高阶主管在电话上被问及宝马自身的测试结果。

“我们未与EPA洽商，”该名发言人在与记者召开的电话会议中补充道；此前宝马公布第三季获利增长，因欧洲市场复苏。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)

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