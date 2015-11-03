欧洲个股：宝马汽车称并未与美国环境保护局洽谈

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透法兰克福11月3日 - 德国高阶汽车制造商宝马汽车(BMW) 周二表示，该公司并未与美国发现大众汽车(福斯/Volkswagen) 排放测试造假的机构有过接触，且没有被要求这么做。
“我们已经提供车辆。美国国家环境保护局(EPA)已经进行测试。我们并未收到任何指示，”一名公司发言人表示，当该公司高阶主管在电话上被问及宝马自身的测试结果。
“我们未与EPA洽商，”该名发言人在与记者召开的电话会议中补充道；此前宝马公布第三季获利增长，因欧洲市场复苏。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。