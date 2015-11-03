欧洲个股：宝马汽车称并未与美国环境保护局洽谈

路透法兰克福11月3日 - 德国高阶汽车制造商宝马汽车(BMW) 周二表示，该公司并未与美国发现大众汽车(福斯/Volkswagen) 排放测试造假的机构有过接触，且没有被要求这么做。

“我们已经提供车辆。美国国家环境保护局(EPA)已经进行测试。我们并未收到任何指示，”一名公司发言人表示，当该公司高阶主管在电话上被问及宝马自身的测试结果。