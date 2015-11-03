欧洲汇市：英镑指数逼近10周高点，英国建筑业前景看俏

“建筑业数据稍显平平，但总体上我们依然期待第四季度能实现1%的增长。我押注英国央行明年上半年某个时间可能加息，”Foenix Partners的董事总经理Richard de Meo称。“英镑因此保持坚挺。”

英镑兑美元 持稳于1.5410美元，兑欧元 涨0.25%至0.7125英镑，距离周一触及的10周高位0.7107英镑不远。

英镑贸易加权指数 涨0.2%至93.3，周一曾触及10周高点93.5。

很多交易员和分析师都在等待周三的服务业调查，以更全面了解英国复苏步伐。

本周外汇交易员关注的是“超级星期四”，届时英国央行将公布最新的季度通胀报告、利率决定及最新货币政策会议记录。(完)

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