马来西亚期市：棕榈油期货续跌，因库存上升且需求放缓

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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“我们迄今从种植园那儿搜集的信息显示，10月产量可能增加了5%。”
今日交易量为46,443口，高于日均水平35,000口。
路透大宗商品和能源市场的技术分析师王涛称，棕榈油期货价格有可能跌至每吨2,264马币，因2,319马币的支撑位已跌破。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/白云; 审校 张明钧/李春喜)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。