版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 3日 星期二 18:26 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货续跌，因库存上升且需求放缓

“我们迄今从种植园那儿搜集的信息显示，10月产量可能增加了5%。”

今日交易量为46,443口，高于日均水平35,000口。

路透大宗商品和能源市场的技术分析师王涛称，棕榈油期货价格有可能跌至每吨2,264马币，因2,319马币的支撑位已跌破。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/白云; 审校 张明钧/李春喜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐