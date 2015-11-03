中国新债：宁波下周二将招标发行总额93亿元一般和专项地方债

路透上海11月3日 - 中国宁波市财政局周二公告，将于下周二(10日)招标发行总额93亿元人民币地方债，其中一般债券51亿元，专项债券42亿元，全部为置换债券。

上述一般地方债为宁波今年第二批，期限包括三年、五年、七年和10年四种，计划发行规模依次为10.2亿元、15.3亿元、10.2亿元和15.3亿元。

专项债也为该市今年第二批，期限与一般债相同，发行规模依次为8.4亿元、12.6亿元、8.4亿元和12.6亿元。

具体招标时间上，一般债为11月10日上午9:20-10:00，专项债为10:20-11:00；两批债均自11月11日起发行并计息，11月13日发行结束。上海新世纪资信评估投资公司对上述债券的评级均为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

在今年地方债招标启动初期，中标利率多为五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，利率较下限加点势头开始扩大。其中8月7日招标的辽宁10年专项债甚至未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。

而10月27日招标的安徽省10年期一般地方债，中标利率较下限上浮40个基点，创今年以来公开招标地方债除流标一期外的上浮幅度新高。(完)

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here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)