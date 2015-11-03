国际油市：亚洲燃料油现货裂解价差持稳；中国石油采购提供支撑

路透新加坡11月3日 - 亚洲燃料油现货裂解价差周二持稳，但业内消息人士称，来自中国石油的买盘提供了支撑。

在周二成交的12万吨燃料油中，中国石油吸纳了8万吨，这抑制了380-cst燃料油裂解价差。

“我认为在这些燃料油开始流入之前，裂解价差或许仅能小幅反弹，而且这还取决于套利船货何时抵达，”一位驻新加坡的交易员说。

另一位交易员说，抵达亚洲的套利船货料仍将远远低于500万吨的每月平均水平，这也将令裂解价差收窄。

业内消息人士说，台塑石化可能向嘉能可出售了1.5万吨裂解燃料油，11月8-10日从麦寮装运，售价较新加坡报价每吨升水25-30美元。

但该交易未立即获得证实。

韩国出现一些现货需求，Korea East-West Power求购11月装运的高硫燃料油。

埃及石油部长Tarek El Molla向路透表示，埃及石油总公司(EGPC)同意到2015年底从俄罗斯国家石油公司(Rosneft)进口六船燃料油。

Korea East-West Power求购5万吨高硫燃料油，11月19-23日运抵蔚山。招标在11月6日结束。

新加坡现货市场达成五笔交易。

雪佛龙向嘉吉出售4万吨380-cst燃料油，船期为11月29日-12月3日，售价为较新加坡报价每吨贴水3.50美元。

中国石油向摩科瑞购买2万吨380-cst燃料油，船期为11月23-27日，购买价为较新加坡报价每吨贴水3美元。

中国石油向BP购买2万吨380-cst燃料油，船期为11月26-30日，购买价为较新加坡报价每吨贴水3美元。

中国石油向BP购买2万吨380-cst燃料油，船期为11月20-24日，购买价为较新加坡报价每吨贴水3美元。

中国石油向摩科瑞购买2万吨380-cst燃料油，船期为11月18-22日，购买价为较新加坡报价每吨贴水3美元。(完)

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