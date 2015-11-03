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亚洲 | 2015年 11月 3日 星期二 19:21 BJT

东南亚股市：大多上涨；印尼股市收于近一周高点

泰国股市 抹掉稍早涨幅，小幅收低，此前两日上涨。交易所数据显示，国内机构三日来首次净卖出。

新加坡股市 结束五日连跌，马来西亚股市 七日来首次收高。菲律宾股市 保持周一的反弹势头，越南股市 转跌为升。

该地区的经纪商表示，由于企业财报一般且获利前景黯淡，近期内股市上升空间有限。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 347.82 3.30 +0.96 -15.32 410.77

新加坡 2999.56 25.15 +0.85 -10.86 3365.15

马来西亚 1677.56 13.49 +0.81 -4.75 1761.25

泰国 1412.62 -0.72 -0.05 -5.68 1497.67

印尼 4533.09 68.13 +1.53 -13.27 5226.95

菲律宾 7210.73 11.88 +0.17 -0.27 7230.57

越南 611.71 8.95 +1.48 +12.11 545.63(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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法股CAC-40指数 (编译/审校 汪红英/张涛/张荻)

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