东南亚股市：大多上涨；印尼股市收于近一周高点

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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泰国股市 抹掉稍早涨幅，小幅收低，此前两日上涨。交易所数据显示，国内机构三日来首次净卖出。
新加坡股市 结束五日连跌，马来西亚股市 七日来首次收高。菲律宾股市 保持周一的反弹势头，越南股市 转跌为升。
该地区的经纪商表示，由于企业财报一般且获利前景黯淡，近期内股市上升空间有限。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 347.82 3.30 +0.96 -15.32 410.77
新加坡 2999.56 25.15 +0.85 -10.86 3365.15
马来西亚 1677.56 13.49 +0.81 -4.75 1761.25
泰国 1412.62 -0.72 -0.05 -5.68 1497.67
印尼 4533.09 68.13 +1.53 -13.27 5226.95
菲律宾 7210.73 11.88 +0.17 -0.27 7230.57
越南 611.71 8.95 +1.48 +12.11 545.63(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
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法股CAC-40指数 (编译/审校 汪红英/张涛/张荻)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。