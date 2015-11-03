国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差持坚，受供应减少支撑

路透新加坡11月3日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周二持坚，业内消息人士说，这是受本地区供应减少支撑，且冬季需求高峰将至。

由于一台延迟焦化装置因维修计划而关闭，台塑石化 已将其麦寮炼油厂的加工量降至每日40万桶。该炼厂的日加工能力为54万桶。

另外，新加坡两家炼厂的装置也因维修而长期关闭，交易员表示，这提振了新加坡市场的价差。

业内消息人士称，越南市场明年可能会提供更多支撑，因东盟船货运至该国的成本将更低。

根据东盟自贸协定，从2016年1月1日起，越南将取消针对柴油、航煤和煤油的进口关税，目前相关关税税率为5%。

来自埃及的现货需求也支撑了价格，埃及石油总公司(EGPC)求购至多25万吨柴油，交付地为苏伊士和埃因苏赫纳(Ain Sukhna)。

台湾中油公司求购40,000千升12月装运的航煤。招标于11月3日结束，有效期至11月5日。

埃及石油总公司求购五艘各为34,000-36,000吨的含硫0.1%的柴油，装运至苏伊士港口，以及两艘各为30,000-35,000吨的含硫0.5%的柴油，装运至埃因苏赫纳。招标结束于11月10日，有效期至11月20日。

新加坡现货市场有一笔航煤交易达成，没有柴油交易达成。

新加坡贸易商兴隆向BP购买10万桶船期为11月18-22日的航煤，较新加坡11月17-23日均价每桶贴水10美分。(完)

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