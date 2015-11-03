韩国数据：10月外汇储备攀升至三个月最高水平3,696亿美元

路透首尔11月4日 - 韩国央行周三公布，韩国10月外汇储备攀升至三个月来最高水平，主要因投资收益增加。

央行的外汇储备连续第二个月增加，10月增加14.9亿美元，至3,696亿美元。这是自今年7月以来的最高水平。投资收益未予详述。