韩国数据：10月外汇储备攀升至三个月最高水平3,696亿美元

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透首尔11月4日 - 韩国央行周三公布，韩国10月外汇储备攀升至三个月来最高水平，主要因投资收益增加。
央行的外汇储备连续第二个月增加，10月增加14.9亿美元，至3,696亿美元。这是自今年7月以来的最高水平。投资收益未予详述。
韩国外汇储备规模位列全球第七，截至10月底，韩国外汇储备中90.5%为有价证券。
下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)：
10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月
369.60 368.11 367.94 370.82 374.75 371.51 369.90 362.75 (完)
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(编译 刘静；审校 母红)
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