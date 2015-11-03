版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 4日 星期三 06:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月3日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 83.44 -0.91 -1.08 2000051

京东 29.37 +0.72 +2.51 10825917

新浪 50.48 +2.50 +5.21 1951816

搜狐 51.99 -0.37 -0.71 223342

网易 142.60 -1.80 -1.25 669885

百度 192.50 -2.69 -1.38 6049911

台湾

台湾积体电路 22.77 +0.67 +3.03 2462073

联电 1.93 +0.06 +3.21 145263

日月光 5.81 +0.08 +1.40 277045

矽品精密 6.82 +0.03 +0.44 780370

和信超媒体 0.53 -0.01 -1.85 85610

友达 2.98 +0.04 +1.36 512988

中华电信 31.04 +0.14 +0.45 58315

台湾国际航电 35.93 +0.00 +0.00 1033651

香港

中国移动 60.56 +0.05 +0.08 228671

中国联通 12.30 +0.01 +0.08 135470

中国电信 52.58 -0.03 -0.06 8378

中芯国际 4.67 -0.01 -0.21 1500

电讯盈科 5.48 +0.05 +0.98 6213

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 加拿大股市报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 李婷仪 审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐