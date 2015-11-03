《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月3日

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 83.44 -0.91 -1.08 2000051
京东 29.37 +0.72 +2.51 10825917
新浪 50.48 +2.50 +5.21 1951816
搜狐 51.99 -0.37 -0.71 223342
网易 142.60 -1.80 -1.25 669885
百度 192.50 -2.69 -1.38 6049911
台湾
台湾积体电路 22.77 +0.67 +3.03 2462073
联电 1.93 +0.06 +3.21 145263
日月光 5.81 +0.08 +1.40 277045
矽品精密 6.82 +0.03 +0.44 780370
和信超媒体 0.53 -0.01 -1.85 85610
友达 2.98 +0.04 +1.36 512988
中华电信 31.04 +0.14 +0.45 58315
台湾国际航电 35.93 +0.00 +0.00 1033651
香港
中国移动 60.56 +0.05 +0.08 228671
中国联通 12.30 +0.01 +0.08 135470
中国电信 52.58 -0.03 -0.06 8378
中芯国际 4.67 -0.01 -0.21 1500
电讯盈科 5.48 +0.05 +0.98 6213
(完)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。