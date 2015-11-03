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亚洲 | 2015年 11月 4日 星期三 06:20 BJT

****澳新经济指标预测--11月4日-11月11日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

11月2日当周

11月4日(三)

0030 澳洲零售销售(较前月) 9月 +0.4% +0.4%

(较前季) 第三季 +0.7% +0.8%

0030 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 9月 逆差30 逆差30.95

进口(较前月) -- +1.0%

出口(较前月) -- 持平

11月5日(四)

2230 澳洲AIG建筑业指数 10月 -- 51.9

11月6日(五)

暂无重要数据公布

11月9日当周

11月9日(一)

0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 10月 -- -2.7%

网络招聘广告 -- +4.0%

2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 10月 -- +0.9%

(较上年同期) -- +6.1%

11月10日(二)

0030 澳洲NAB企业现况指数 10月 -- 正9

企业信心指数 -- 正5

0030 澳洲房屋融资 9月 -- +2.9%

投资性房屋融资 -- -0.4%

11月10-11日

2330 澳洲消费者信心 11月 -- +4.2%

11月11日(三)

2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 10月 -- 55.4

2145 新西兰食品价格指数 10月 -- -0.5%

(完)

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