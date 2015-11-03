澳新经济指标预测--11月4日-11月11日****

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
11月2日当周
11月4日(三)
0030 澳洲零售销售(较前月) 9月 +0.4% +0.4%
(较前季) 第三季 +0.7% +0.8%
0030 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 9月 逆差30 逆差30.95
进口(较前月) -- +1.0%
出口(较前月) -- 持平
11月5日(四)
2230 澳洲AIG建筑业指数 10月 -- 51.9
11月6日(五)
暂无重要数据公布
11月9日当周
11月9日(一)
0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 10月 -- -2.7%
网络招聘广告 -- +4.0%
2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 10月 -- +0.9%
(较上年同期) -- +6.1%
11月10日(二)
0030 澳洲NAB企业现况指数 10月 -- 正9
企业信心指数 -- 正5
0030 澳洲房屋融资 9月 -- +2.9%
投资性房屋融资 -- -0.4%
11月10-11日
2330 澳洲消费者信心 11月 -- +4.2%
11月11日(三)
2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 10月 -- 55.4
2145 新西兰食品价格指数 10月 -- -0.5%
(完)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。