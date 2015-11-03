表格：新西兰第三季失业率小幅上升至6.0%，符合预估

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透惠灵顿11月4日 - 新西兰统计局周三公布，第三季经季节调整后的失业率上升至6.0%，同时薪资温和增长。
此前接受路透调查的分析师预估：失业率为6.0%，就业人数增加0.4%，薪资同比增长1.9%。
具体数据如下(括号中数据为初值)： (经季节调整) 第三季 前二季 上年同期 失业率(%) 6.0 5.9 5.6 失业人口 151,000 148,000 136,000 就业人口(百万) 2.34 2.35 2.31 参与率(%) 68.6 69.3 68.8 ---------------------------------------------------------- (较前季变化%) 第三季 前二季 上年同期 就业成长 -0.4 +0.2(+0.3) +1.1 兼职就业 -4.1 +0.5(+0.8) +0.2 全职就业 +0.2 +0.4(+0.4) +0.9 工时 +0.4 -0.3(-0.4) +0.1(完) (编译 戴素萍 审校 杜明霞)
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