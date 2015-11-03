金砖国家：11月3日股汇市收盘纵览

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透11月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月3日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报860.77点，上涨1.24%。
中国股市：沪综指连三日收跌，观望氛围浓厚成交创逾一个月新低
中国汇市：人民币微收升波幅明显收窄，冲刺SDR前夕料维稳为主
香港股市：收涨，追随全球股市涨势
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报48,053.668点，上涨4.76%。
巴西汇市：巴西雷亚尔在央行干预汇市之后上扬，而较低的成交量放大了雷亚尔涨幅。雷亚尔兑美元 收报3.7675/05，上日收报3.8618/28。
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南非股市：电信公司MTN领涨南非股市，之前尼日利亚延长了这家非洲最大移动运营商的牌照期限。指标Top-40指数 收报48,548.21点，上涨0.41%；大盘综合指数 收报54,076.07点，上涨0.4%。
南非汇市：兰特兑美元下跌，因预计美国就业数据强劲
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印度股市：亚洲股市走高支撑了人气，但对公司收益的担忧限制股市涨幅。BSE指数 收报26,590.59点，上涨0.12%；NSE指数 收报8,060.7点，上涨0.12%。
印度汇市：卢比兑美元 收报65.645/65.655，上日收报65.585/65.595。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报886.36点，上涨3.82%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报476.67点，上涨4.11%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报62.628，升值1.63%；卢布兑欧元 报68.67,升值1.99%。(完) (编译 王颖；审校 孙茉莉)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。