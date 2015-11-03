金砖国家：11月3日股汇市收盘纵览

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报48,053.668点，上涨4.76%。

巴西汇市：巴西雷亚尔在央行干预汇市之后上扬，而较低的成交量放大了雷亚尔涨幅。雷亚尔兑美元 收报3.7675/05，上日收报3.8618/28。