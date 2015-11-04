版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 4日 星期三 08:05 BJT

《全球汇市》美元略微上扬，澳元和新西兰元一涨一跌对比鲜明

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0959 1.0966 -0.06 -9.41 1.2097

美元/日圆 121.06 121.05 0.01 1.34 119.68

欧元/日圆 132.67 132.76 -0.07 -8.64 144.78

美元/瑞郎 0.9912 0.9904 0.08 -0.29 0.9941

英镑/美元 1.5417 1.5418 -0.01 -1.00 1.5573

美元/加元 1.3065 1.3058 0.05 12.45 1.1618

澳元/美元 0.7186 0.7185 0.01 -12.02 0.8168

新西兰元/美元 0.6661 0.6660 0.02 -14.57 0.7797

澳元/日圆 86.990 86.970 0.02 -10.99 97.750

新西兰元/日圆 80.640 80.620 0.02 -13.75 93.310

英镑/日圆 186.64 186.66 -0.01 0.43 186.38

澳元/新西兰元 1.0787 1.0775 0.11 3.04 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价

(编译 李爽/刘秀红/戴素萍/王兴亚；审校 许娜/孙茉莉/龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐