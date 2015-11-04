《全球汇市》美元略微上扬，澳元和新西兰元一涨一跌对比鲜明

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0959 1.0966 -0.06 -9.41 1.2097
美元/日圆 121.06 121.05 0.01 1.34 119.68
欧元/日圆 132.67 132.76 -0.07 -8.64 144.78
美元/瑞郎 0.9912 0.9904 0.08 -0.29 0.9941
英镑/美元 1.5417 1.5418 -0.01 -1.00 1.5573
美元/加元 1.3065 1.3058 0.05 12.45 1.1618
澳元/美元 0.7186 0.7185 0.01 -12.02 0.8168
新西兰元/美元 0.6661 0.6660 0.02 -14.57 0.7797
澳元/日圆 86.990 86.970 0.02 -10.99 97.750
新西兰元/日圆 80.640 80.620 0.02 -13.75 93.310
英镑/日圆 186.64 186.66 -0.01 0.43 186.38
澳元/新西兰元 1.0787 1.0775 0.11 3.04 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李爽/刘秀红/戴素萍/王兴亚；审校 许娜/孙茉莉/龚芳)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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