《中国报摘》--中国证券报11月4日

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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* 头版头条:
--中国国家主席习近平在关于“《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》的说明”中指出，建议稿提出今后五年经济保持中高速增长的目标；从国内生产总值翻一番看，2016年-2020年经济年均增长底线是6.5%以上。
* 其他:
--记者获悉，作为新一轮改革开放的试验田，上海自由贸易试验区取得了诸多试验、试点成果。近期相关部门正对部分成果进行总结，形成了一些可复制、可推广的经验，这些经验将在近期上报高层。
--国家发改委发文指出，要紧扣当前经济下行压力加大和结构调整关键期需要，在国企国资改革、完善市场体系等领域推出一批激活市场、释放活力的改革新举措，以改革带动全局，增强发展新动能。
--互联网金融研究机构“网贷之家”监测的数据显示，截至10月底，全国P2P（个人与个人之间的小额借贷交易）平台历史累计成交量达到10,983亿元，首次突破万亿元大关；其中10月，P2P网贷行业整体成交量达1,196亿元，环比上升3.87%，是去年同期的4.46倍。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞; 审校 黄凯)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。