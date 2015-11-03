《中国报摘》--中国证券报11月4日

* 头版头条:

--中国国家主席习近平在关于“《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》的说明”中指出，建议稿提出今后五年经济保持中高速增长的目标；从国内生产总值翻一番看，2016年-2020年经济年均增长底线是6.5%以上。

* 其他:

--记者获悉，作为新一轮改革开放的试验田，上海自由贸易试验区取得了诸多试验、试点成果。近期相关部门正对部分成果进行总结，形成了一些可复制、可推广的经验，这些经验将在近期上报高层。

--国家发改委发文指出，要紧扣当前经济下行压力加大和结构调整关键期需要，在国企国资改革、完善市场体系等领域推出一批激活市场、释放活力的改革新举措，以改革带动全局，增强发展新动能。