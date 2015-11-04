美国债市：500亿美元四周期国库券标债，得标利率2014年2月以来次高

路透纽约11月3日 - 美国财政部周二发售500亿美元四周期国库券，得标利率0.07% ，据财政部资料，这是2014年2月以来次高得标利率。

这是美国总统奥巴马周一签署两年期预算协议，并将政府举债权限延长至2017年3月以来，财政部首次四周期国库券标售。

分析师普遍预期，财政部将提高国库券发行量，以使现金余额未来几周回到至少1,500亿美元。

周二的500亿美元四周期国库券，为11个月来该天期券种供应的最高规模。

每周例行的四周期国库券标售规模三周前降到50亿美元，且在本周二前都维持在那个水准。